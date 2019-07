Mit dem „Meerdrescher“ zum Sieg

Pünktlich um 15 Uhr gab Organisationsleiter Uwe Gerth den Mühlenteich frei. Neben dem Rennen waren zwei Aufgaben zu bewältigen. Zuerst mussten mittels Wasserpistole Dosen abgeschossen werden. Und die Teilnehmer standen vor einem Puzzle, das möglichst schnell zusammengesetzt werden musste.

Schnelligkeit, Ideenreichtum und die Performance der Boote waren am Ende ausschlaggebend für die Jury, die die Punkte verteilte. Nach gut 20 Minuten war das Team der KLJB im Ziel. Ob das am Ende reichte, dafür musste genau gerechnet werden.

Juxboot-Regatta in Brochterbeck 1/21 Bei der Juxboot-Regatta auf dem Mühlenteich in Brochterbeck hat ein „Meerdrescher“ den Sieg davongetragen. Rund 1000 Besucher verfolgten das Spektakel. Foto: Heinrich Weßling

Einige Wochen lang hatten die KLJB-Mitglieder an ihrem Wassergefährt gebastelt. Die Idee, einen Mähdrescher mit manuellem Muskelantrieb zu bauen, lag bei den Mitgliedern schon sehr nahe. Heraus kam ein „Meerdrescher“ mit dem Slogan „Für Korn geborn“, der nur mit maschineller Unterstützung zu Wasser gelassen werden konnte.

Die Clique „Die Zugezogenen“ startete mit einem Gummiboot. Mit großer Männerkraft gelang es dem Team, sich am Ende auf Platz zwei vorzuarbeiten.

An der Theke geboren war die Idee des Freundeskreises der Mallorca-Fahrer, mit einem selbst gebastelten Schlauchboot mitzumachen. „Wir fahren mit unserer Clique jedes Jahr nach Mallorca. Und in diesem Jahr wollten wir uns am Dorffest beteiligen“, sagten die sieben aktiven Mitglieder. Jeder habe seinen Beitrag geleistet, dass innerhalb von gut vier Wochen das Boot seetüchtig zu machen. Auch wenn es nur zu Platz drei reichte, habe es richtig Spaß gemacht. „Und im nächsten Jahr sind wir wieder dabei.“

Mit dabei sind dann vielleicht auch wieder die „Bootsfreunde“ vom Schützenverein Niederdorf. Sie hatten sich in diesem Jahr kurzfristig zurückgezogen. „Aber wir fordern sie für das nächste Jahr heraus“, sagte Uwe Gerth von der Gruppe „Friend´s of Jack“, die dann auch mit einem Boot dabei sein will.

Die Siegermannschaft erhielt am Ende den Mühlenteich-Juxboot-Wanderpokal. Dieser Pokal ist schon rund 20 Mal ausgeschippert worden. Und der Spaß und die Freunde ist immer noch so groß wie beim ersten Mal.