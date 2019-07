Tecklenburg -

Am Sachstand in Sachen Burggraf hat sich nichts geändert. Das sagt Stefan Streit auf Nachfrage dieser Zeitung am Montag. Die Verärgerung in der Stimme des Bürgermeisters ist dabei nicht zu überhören. Grund dafür: Medienberichte, nach denen das Projekt Burggraf vor dem Aus steht.