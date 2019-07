Im Rahmen des Kinderschützenfestes, das parallel zum Königsschießen der Erwachsenen durchgeführt wurde, ermittelten die Nachwuchsschützen ihre neue Majestät. 30 Kinder hatten viel Spaß an verschiedenen Spielstationen und zehn von ihnen versuchten sich mit dem Lasergewehr. Mit 43,5 Ringen erzielte Chiara Völler das beste Ergebnis, schreiben die Bürgerschützen in ihrem Bericht.

Wie im Vorjahr stritten die Jungschützen um die Königswürde. Mathis Löneke zeigte sich am treffsichersten und setzte sich mit 30,1 Ringen an die Spitze. Königin an seiner Seite ist Katharina Holt.

Mit einem „Zu den Feierlichkeiten weggetreten“ wurden die Schützenschwestern und -brüder in den gemütlichen Teil entlassen. Das Schützenfest findet am Samstag, 3. August, auf dem Knoblauchsberg statt. Darauf weisen die Bürgerschützen hin.