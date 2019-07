„Der erste Tanz war der beste“, lacht der Jubel-Bräutigam. Den Hintergrund lieferte das Schützenfest in Ledde. „Das war 1954, das letzte bei Bußbass“, blickt das Jubelpaar zurück. Ab dann haben sich die beiden regelmäßig getroffen. Heinrich Büscher ist mit dem Fahrrad oder dem Zug von Ledde nach Ibbenbüren gefahren. Und musste im Elternhaus seiner Braut erst das Eis brechen. „Meine Schwiegermutter wollte das nicht so gerne, weil Gisela ja noch so jung war“, erzählt er.

Doch der gelernte Schmied bleibt hartnäckig und fünf Jahre später sollen die Hochzeitsglocken läuten. Die Brautmutter war Kriegerwitwe und der Opa, weil Gisela Bäumer noch keine 21 Lenze zählte, ihr Vormund. Der musste der Hochzeit zustimmen – „was er gerne getan hat“, erinnert sich die Jubel-Braut.

Doch zu einer unbeschwerten Hochzeitsfeier kommt es nicht. Am Tag der standesamtlichen Hochzeit wird ein Bruder von Heinrich Büscher beerdigt, der im Bergwerk verunglückt war.

Das junge Paar zieht in ein eigenes Haus an der Werth­mühlenstraße in Ibbenbüren. Das wird einige Jahre später verkauft und „An der Umfluth“ in Ibbenbüren neu gebaut. Zehn Jahre wohnt das Paar dort, zieht dann nach Ledde ins eigene Haus „Am Ring“. Vor sechs Jahren der vermutliche letzte Umzug zur Tochter an der Zeppelinstraße.

Nach der Lehre bei Erich Regener in Ledde wechselt Heinrich Büscher zunächst nach Lengerich. Weitere Wechsel folgen. „Ich habe immer geschaut, wo ich das meiste verdienen konnte“, schmunzelt der heute 82-Jährige. Doch nachdem er drei Firmenpleiten erlebt hat, wird er arbeitslos. Kurzerhand macht er aus seinem Hobby Pferde- und Hufbeschlag seinen neuen Beruf. Mit dem Meisterbrief in der Tasche macht sich der damals 56-Jährige selbstständig. „Bis vor sieben Jahren habe ich als Pferde- und Hufschmied gearbeitet“, erzählt er.

Gisela Büscher ist – nicht nur damals – die gute Seele der Familie. Vier Kinder werden dem Paar geboren. Nicht nur für den Nachwuchs näht die gelernte Schneiderin Kleider, Hosen und Jacken. Auch ihr Mann Heinrich und sie tragen nach Maß Geschneidertes. Der Jubelbräutigam, in Westerkappeln geboren und im Alter von drei Jahren nach Ledde gekommen, fühlt sich als „echter Ledderaner“. Als Mitglied im Schützenverein hat er sich einmal die Königswürde gesichert, zwei Mal den Titel des Vizekönigs errungen. Im Spielmannszug hat er viele Jahre getrommelt. „Und den Amboss geschlagen. Zwei Stück hatte ich, einen 100 und einen 300 Gramm schweren. Das ideale Instrument für die Amboss-Polka“, weiß er.

Sieben Enkelkinder und drei Urenkel werden mit ihnen das Ehejubiläum feiern. Eigentlich wäre es ein Enkel mehr, „aber der ist vor 24 Jahren im Alter von einem Jahr am plötzlichen Kindstod gestorben“, erzählt Gisela Büscher. Man merkt ihr an, dass sie das heute noch nicht ganz überwunden hat. Ihre Krebserkrankung vor 20 Jahren – „seitdem kann ich kaum noch etwas machen“ – und der unglückliche Sturz ihres Mannes im vergangenen Dezember, als er sich die zweite Hüfte, die rechte brach – „an der anderen bin ich bestimmt schon zehn Mal operiert worden“ –, die 80-Jährige und ihr Mann nehmen es hin. Gefeiert wird nicht am heutigen Ehrentag, sondern am Wochenende. „Dann sind auch die beiden Enkel aus den USA da“, freut sich das Paar.