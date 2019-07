Fauna und Flora immer im Blick

Ein ausgewiesener Fachmann sei er nicht. Das räumt Helmut Breitenfeld unumwunden ein. Doch diese Tatsache hindert den 68-Jährigen nicht, sich in Leeden für den Naturschutz zu engagieren. Seit ein paar Jahren ist er Mitglied im Heimatverein. Der bietet ihm die Möglichkeit, diverse Aktionen anzustoßen und umzusetzen. Aktuell geht es um Hausgärten und deren naturnahe Gestaltung.

„Mit einem Vortrag im Frühjahr fing es an“, erzählt Helmut Breitenfeld. Etwa 50 Bürger seien seinerzeit dabei gewesen und hätten sich informiert. Von einigen wisse er, dass sie sich inzwischen auch schon an die Arbeit gemacht haben. Auf weitere Leedener, die noch mitmachen, hofft er. Mindestens 50 Gärten, in denen etwas zum Wohle der heimischen Flora und Fauna passiert, das ist das Ziel des Mannes vom Heimatverein.

Eigens hat er einen Flyer entworfen, in dem über die Aktion informiert wird, und ein Formular, in dem in kompakter Form festgehalten werden soll, wer sich in welcher Art und Weise beteiligt hat. Allerdings hapert es bei dieser statistischen Erfassung derzeit noch. Entmutigen lassen will sich Helmut Breitenfeld dadurch nicht. Er ist offenkundig ein Mensch, der auf andere zugeht und der „Augen und Ohren offen hält“. Also hat er sich vorgenommen, zumindest bei den Leedenern, von denen er weiß, dass sie in ihren Gärten Maßnahmen umgesetzt haben oder umsetzen wollen, vorbeizuschauen und so auch einige Daten und Fakten zusammenzutragen.

Zudem ist er etwa zwei Mal im Monat samstagsnachmittags in Lammers Werkstatt auf dem Stiftsgelände anzutreffen. Dort möchte er mit den Leuten ins Gespräch kommen, sie für die Gartenumgestaltung oder andere Dinge in Sachen Naturschutz interessieren. Wer will, kann bei ihm beispielsweise auch Bausätze für Nistkästen oder Insektenhotels bekommen oder sich mit Informationsmaterial versorgen. All das stecke aber noch ein wenig in den Anfängen, betont er. Im Idealfall entwickele sich so nach und nach eine Kontakt- und Informationsbörse, bei der auch andere ihr Wissen und Können einbringen. Es könne aber auch passieren, dass die Dinge nicht so laufen, wie er sich das momentan vorstellt. „Aber auch damit könnte ich leben, dann muss ich eben etwas ändern.“

Grundsätzlich, davon ist Helmut Breitenfeld überzeugt, ist bei vielen seiner Mitbürger das Interesse für die Dinge vorhanden, denen er sich widmet. „Gegen Windmühlen würde ich auch nicht kämpfen“, sieht er sich keinesfalls als ökologischen Einzelkämpfer auf verlorenem Posten.

Beleg dafür ist beispielsweise eine Aktion, die im Rahmen des Gartenprojektes in den Herbstferien über die Bühne gehen soll. Etwa 20 Kinder werden dann nach den Worten des 68-Jährigen in Lammers Werkstatt erwartet, um Nistkästen zu bauen.

Immer, wenn er dort hinkommt, hat Helmut Breitenfeld übrigens ein blühendes Beispiel seines Engagements direkt vor Augen. Auf seine Idee und Initiative hin wurden auf nahen kommunalen Grünflächen rund 250 Quadratmeter für Wildblumen zur Verfügung gestellt. Mit im Boot war neben der Stadt noch die Biologische Station des Kreises, die über die Europäische Union auch gleich das nötige Geld locker machte.

Die drei kleinen Felder stehen momentan in Blüte. Der Leedener erzählt, dass er dort immer wieder gerne verweilt, um zu schauen, was dort alles summt und brummt und kreucht und fleucht. Auf die Frage, ob er neugierig sei, antwortet der 68-Jährige wie aus der Pistole geschossen: „Und wie.“ Das sei es auch, was ihn am Naturschutz so reize. „Ich lerne dabei eine Menge und das macht mein Leben vielfältiger.“

Im Herbst 2020 soll das Garten-Projekt nach den Vorstellungen von Helmut Breitenfeld offiziell mit einer größeren Veranstaltung abgeschlossen werden.