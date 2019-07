„Wir nehmen nur Leute, die zu uns passen“, sagt Brigitte Höhn und lacht. „Oder wir machen sie passend“, erwidert Maria Sadegh-Zadeh. Keine Frage, sie sind gut drauf die sechs Frauen, die an diesem Morgen im Kräutergarten im Kurpark Tecklenburg Hopfen, Sonnenblumen, Akelei, Frauenmantel und zig Küchenkräuter mit frischem Nass versorgen.

Kräuterdamen werden sie im Volksmund genannt. Eine Bezeichnung, mit der die Seniorinnen kein Problem haben. Schließlich beschreibt der Name ziemlich gut, was sie donnerstagmorgens so tun. Im Moment, das räumt Margitta Laven ein, beschränkt sich das Arbeiten in erster Linie auf das Wässern der Pflanzen. Na gut, ein bisschen Unkraut gezupft haben sich auch, wie sich auf Nachfrage herausstellt.

Dass die Frauen Spaß an ihrer Arbeit haben, ist ihnen in den Gesichtern abzulesen. Und doch hoffen sie auf Unterstützung. „Wir sind schließlich nicht mehr die Jüngsten“, sagt Helga Hallmann . „Ich bin jetzt 83, da muss es auch mal gut sein“, ergänzt Margot Wigge. Sie will am Jahresende die Aktivitäten im Kräutergarten einstellen. „Wir suchen Nachwuchs“, gibt Margitta Laven unumwunden zu.

Die Stellenbeschreibung hat das Sextett schnell zusammen: Liebe zur Gartenarbeit wird vorausgesetzt. Ob Heckern, Gießen, Unkrautzupfen und was noch so alles im Garten anfällt – es muss auch im Kurpark bei Malven, Ringelblumen, Nachtkerzen, Salbei, Arnika und Co. erledigt werden. Ach ja, Handschuhe sollten auch mitgebracht werden.

Für diesen Vormittag sind die Arbeiten erledigt. „Bei dieser Hitze beschränken wir uns aufs Wässern“, erzählt Helga Hallmann. „Normalerweise sind wir bis 11 oder 11.30 Uhr immer hier“, fügt Brigitte Höhn hinzu. Aber mit Blick aufs Thermometer – das steht um 10 Uhr schon bei über 30 Grad Celsius – wird an diesem Morgen früher Feierabend gemacht.

Geht´s anschließend noch gemeinsam Kaffeetrinken? Kopfschütteln. „Das war früher so, Emmi Howe hat immer was mitgebracht und dann gab es zwischendurch einen Kaffee“, erzählt Margitta Laven. Emmi Howe sei auch diejenige gewesen, die die Kräuterdamen überhaupt erst ins Leben gerufen habe. „Wir hatten ihr das bei einem Weinfest versprochen“, erläutert Brigitte Höhn den Hintergrund.

Seit damals – „das muss so 14, 15 Jahre her sein“ – ist es immer der Donnerstag, an dem sich die Frauen im Kurpark treffen. „Daran wird auch nicht gerüttelt“, stellt sie unter Kopfnicken der anderen Damen fest. „Wer Lust hat, kann ja einfach mal vorbeikommen und reinschnuppern“, formuliert Margitta Laven, was sich die Kräuterdamen wünschen. Immer donnerstags, so ab 9 Uhr. „Zwischen 9.30 und 11 Uhr ist immer jemand da“, versichert Helga Hollmann. Es sei denn, Hitzerekorde stehen an oder es gießt ohne Unterlass.

Bis Oktober sind die Kräuterdamen im Kurpark aktiv. Dann dehnt sich der Rhythmus, in dem sie sich treffen. Statt wöchentlich kommen sie dann einmal im Monat zusammen, um gemeinsam zu frühstücken. Je nach Witterung geht es dann Ende März, spätestens im April wieder im Kräutergarten zur Sache.