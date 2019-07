Der Sommer wird, wenn es um Veranstaltungen geht, stets geprägt von den Musicals auf der Freilichtbühne. Doch ab Ende August geht es auch wieder los mit anderen Aktionen und Märkten. Zu entnehmen sind die einzelnen Termine dem Tecklenburg-Timer August bis Dezember, der jetzt erschienen ist. Erhältlich ist er unter anderem bei der Tecklenburg Touristik im Haus des Gastes.

Zu den Höhepunkten der kommenden Monate zählt das Weinfest , das vom 29. August bis zum 1. September gefeiert wird. Zum Leinen- und Handwerkermarkt wird am 7. und 8. September in die Altstadt eingeladen. „Michael Jackson forever“ und „Musical goes Swing“ heißt es am 15. und am 20. September auf der Freilichtbühne. der Nikolausmarkt ist vom 5. bis zum 8. Dezember.