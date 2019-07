Buchen leiden unter Sonnenbrand

Rund 150 Jahre alt sind die Buchen in diesem Naturwald. Auf der Südseite sind in den vergangenen 16 Jahren „dutzende Bäume“ abgestorben. Mit entsprechenden Gefahren für Wanderer und Jogger, die auf den Wanderwegen dort unterwegs sind. „Von unten sieht man nicht, ob die Krone einer 30 Meter hohen Buche vertrocknet ist. Fällt die aber herunter, zersplittert sie wie Glas“, beschreibt er die Gefahrenlage. Etwa die Hälfte des Bestandes sei in diesem Zeitraum geräumt worden.

„Wir können nicht länger warten“, sagt Ricarda von Diepenbroick-Grüter. Ihrer Familie gehört der Wald, sie steht damit in der Pflicht, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. „Uns bleibt keine andere Wahl, als die Wege zu sperren.“ Der Premiumwanderweg auf dem Kamm des Teuto sei davon aber nicht betroffen, betont sie. Georg Berkemeier steht voll hinter dieser Maßnahme für das im Naturschutzgebiet liegende Areal.

Einzelne Bäume herausnehmen ist aus seiner Expertensicht keine Maßnahme, die für Sicherheit sorgt. „Die Buchen bekommen Rindenbrand, das ist wie Sonnenbrand beim Menschen“, nennt er einen Grund, warum es den Bäumen so schlecht geht.

Hinzukommt der Untergrund. Zehn Zentimeter Erde, darunter direkt der Kalkstein. „Da hält sich kein Wasser.“ Besserung ist nicht in Sicht. „Die Klima-Extreme bleiben“, ist er überzeugt. 42 der alten Buchen sollen dauerhaft erhalten werden. Was nichts anderes heißt, als dass sie der Natur überlassen werden. „Auf Dauer werden die für Spechte, danach für Fledermäuse und andere Tiere interessant“, setzt der Förster auf Mutter Natur.

Im Vorfeld ist er durch den Naturwald gegangen. Sein Hauptaugenmerk galt Höhlenbäumen und Horsten. Soweit ist alles geklärt. Dass ein sich selbst überlassener Waldmeister-Buchenwald einer Schädlingsinvasion den Boden bereitet – diesem Vorurteil tritt er entschieden entgegen. „Bei Buchen ist das kein Thema. So ein Naturwald ist für Tiere ein wunderbarer Lebensraum.“

Nur kurz sei die Debatte gewesen, ob der Wald komplett abgeholzt werde oder die nun gefundene Lösung umgesetzt wird, berichtet Ricarda von Diepenbroick-Grüter. Die Entscheidung sei für die Biotop-Bäume gefallen. Mit dem Holz, das räumt sie auf Nachfrage ein, sei ohnehin kein Geld mehr zu verdienen. „Das Rausrücken kostet mehr, als man für die vertrockneten Bäume erlöst“, sagt sie und weist auf einen Stamm hin, der – mit vielen anderen – am Wegesrand zwischengelagert wird und deutliche Zeichen von Weißfäule zeigt.