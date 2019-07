Ein ergreifendes Epos

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad taucht das Publikum ein in die eisige Kälte des Zarenreichs und der russischen Revolution. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Arzt Dr. Jurij Schiwago. Das dramatische Musical, es beginnt und endet mit einer Beerdigung. Dazwischen liegt eine Welt, die zu zerbrechen scheint. Die Verzweiflung der Soldaten, die für den Zar kämpfen und sich letztendlich doch gegen ihn wenden, die Not der Menschen, die nichts anderes wollen, als zufrieden zu leben. Einzelschicksale, mit denen die Zuschauer leiden und aufatmen in den kurzen Zeiten des scheinbaren Glücks. „Dr. Schiwago“ ist großartig und mit viel Fingerspitzengefühl inszeniert (Regie Ulrich Wiggers , Choreografie Zoltan Fekete)). Dass die russische Seele lebt auf der Tecklenburger Bühne, dazu tragen in großem Maß der musikalische Leiter Tjaard Kirsch und das Orchester bei. In nahezu perfekter Harmonie agieren Musiker und Darsteller.

„Dr. Schiwago“ feiert in Tecklenburg Premiere 1/35 Liebe und Dramatik in der Zeit der Revolution: Das Musical „Dr. Schiwago“ ist auch dank der hervorragenden Darsteller ergreifend. Foto: Detlef Dowidat

„Dr. Schiwago“ ist die Geschichte einer sich verändernden Welt, eines Mannes, der hin- und hergerissen ist zwischen zwei Frauen. Er ist Arzt und Dichter, gerät zwischen die politischen Fronten, erlebt Glück und Unglück und verändert sich. Jan Ammann in der Hauptrolle verwandelt sich in diesen facettenreichen Charakter mit all seinen Stärken und Schwächen, mit seiner Zerrissenheit und seinen Zweifeln. Der begnadete Sänger wird zum umjubelten Star des Abends.

Nicht minder überzeugend ist Milica Jovanociv als seine Geliebte Lara. Mit ihrer Ausdruckskraft und ihrer wunderschönen Stimme ist sie die perfekte Besetzung der jungen Frau, die nicht bereit ist, aufzugeben, die das Leben liebt.

Wer bleibenden Eindruck hinterlässt, ist Dominik Hees, der als Laras Ehemann Pascha und als Strelikow brilliert. Er fesselt sein Publikum gesanglich wie auch darstellerisch. Von ihm geht eine Strahlkraft aus, die ihn zur Überraschung des Abends werden lässt. Die Verwandlung des jungen enthusiastischen Revolutionärs in einen fanatischen Bolschewiken gelingt ihm mühelos.

Die Freilichtspiele sind dafür bekannt, immer nach der perfekten Besetzung zu streben. Wohl auch deshalb hat sie Bernhard Bettermann als Viktor Komarovskij nach Tecklenburg geholt. Der Sänger und Schauspieler (bekannt aus der Serie „In aller Freundschaft“) kann zwar gesanglich mit den Stars der Musicalszene nicht mithalten, doch sein raues Timbre passt perfekt zu dem intriganten Advokaten, den Bettermann schauspielerisch gekonnt und äußerst glaubhaft darstellt.

Die Darsteller, sie alle gewähren Einblicke in die Seelen der Menschen, die auf der Bühne lieben und leiden. Lediglich gespielt? Nein, sie verwandeln sich in andere Persönlichkeiten. Ob Wietske van Tongeren als Schiwagos Ehefrau Tonia (ihr Duett mit Milica Jovanovic ist einer der Höhepunkte des Musicals), Kevin Tarte und Bettina Meske als ihre Eltern oder Nicolai Schwab als junger Soldat Janko – sie alle begeistern und beeindrucken das Publikum, das immer wieder gebannt zuhört und zuschaut.

Es ist teils eine bedrückende Atmosphäre, die bei den Kriegsszenen gewollt auf der Bühne entsteht. Und dann wird es wieder leicht und heiter, wenn die Liebe das Sagen hat. Das Lichtdesign trägt dazu bei, lässt den Eindruck von Eiseskälte, aber auch von Wärme entstehen.

Das gesamte Ensemble, es spielt herzergreifend und verdient sich nicht nur dafür ein großes Kompliment. Wer bedenkt, dass auf der Bühne am Abend noch über 30 Grad Celsius herrschten und das Publikum selbst in leichter Bekleidung schwitzen musste, kann wohl erahnen, wie es sämtlichen Akteuren ging: Dicke Wolljacken und Mäntel, ja sogar Pelzmützen trugen sie und, um Zeit zu sparen, auch schon einmal zwei Kostüme übereinander. Ihrer Spielfreude tat das jedoch keinen Abbruch.

„Dr. Schiwago“ ist ein gewaltiges, über dreistündiges Epos, das perfekt auf die Tecklenburger Bühne passt. Es geht zu Herzen, regt zum Nachdenken an. Und bei aller Dramatik unterhält es doch vom Feinsten.