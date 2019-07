„Es hätte geknallt, wenn ich nicht bis zum Stillstand abgebremst hätte“, sagt der Zeuge in der Hauptverhandlung am Amtsgericht Tecklenburg aus. Er erinnert sich an Allerheiligen 2018, als ein Renault Clio ihn in den engen Kurven der Tecklenburger Bahnhofstraße zwischen der Straße Am Weingarten und der Lengericher Straße überholte, fast in die Mauer auf der Gegenfahrbahn geriet, beim Einscheren unmittelbar vor ihm beinahe mit dem Bordstein kollidierte, dann weiterfuhr und später vor dem Bäcker an der Pagenstraße wartete, bis er selber vorbeigefahren war, um ihn weiteres Mal kurz vor der Abzweigung Grafenstraße zu überholen und beim Einscheren zu schneiden. Da der 26-jährige Zeuge aus Lengerich dort abbog, konnte er einen Aufprall verhindern.

Der Angeklagte, den das Gericht jetzt wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt, gibt sich nach der Verlesung der Anklage irritiert. Er sagt aus, an dem besagten Tag gar nicht auf der Bahnhofstraße, sondern vom Chalonnes-Platz aus nach einem Streit mit seiner Freundin über die Grafenstraße Richtung Leeden gefahren zu sein. Die angeklagten rücksichtslosen Überholmanöver datiert der 27-jährige Tecklenburger „vielleicht“ auf den Tag davor.

Tatsache ist, dass der Mann an dem Abend des Allerheiligentages auf der Grafenstraße seinen Clio gegen einen Baum gesteuert hat. Laut einem Alkoholtest hatte er 1,08 Promille im Blut. Außerdem wurde bei ihm Cannabisgenuss nachgewiesen.

Der Zeuge aus Lengerich hatte zwei Tage später von Kollegen von diesem Unfall erfahren und die beiden für ihn eigentlich schon ad acta gelegten Überholmanöver zur Anzeige gebracht. Die Buchstaben und die erste Ziffer des Kennzeichen hatte er sich gemerkt. Zwar konnte er vor Gericht den Angeklagten nicht zu 100 Prozent als den Clio-Fahrer identifizieren, aber seine Beschreibung, dass es sich um einen jungen Mann mit kurzem dunklen Haar gehandelt habe, passte. Außerdem erinnerte er sich daran, von der höher gelegenen Grafenstraße aus beobachtet zu haben, wie der Clio auf der Osnabrücker Straße wendete und ebenfalls in die Grafenstraße abbog. „Erst habe ich noch Lichter gesehen, dann nichts mehr“, sagte der Lengericher aus.

Für die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft und das Gericht schloss sich mit dieser Aussage der Kreis. „Es liegt nahe, aber der strenge Beweis fehlt“, hielt der Verteidiger dagegen.

Der von ihm angedeutete mögliche Fahrerwechsel zwischen Überholmanöver und Unfall überzeugte den Richter nicht. Er folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den jungen Mann zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 40 Euro.

Das Gericht bescheinigte dem einschlägig vorbestraften 27-Jährigen zudem eine „ganz erhebliche Unreife, ein Fahrzeug zu führen“, und verhängte für die Wiedererlangung der Fahrerlaubnis, die ihm vier Wochen nach seinem Unfall vorläufig entzogen worden war, eine Sperre von weiteren sechs Monaten. Der Angeklagte versicherte, es tue ihm leid, was passiert sei.