120 Mitgliedern geht ein Mondlicht auf

Der Musikverein Einhorn Leeden spielte zu Beginn sein aktuelles Programm, am späteren Abend sorgte Helmut Breitenfeld mit seiner Gitarre und jeder Menge Hits der 60er und 70er Jahre für Unterhaltung.

In seiner Ansprache lobte IGL-Vorsitzender Gerhard Wellemeyer , „die vielen fleißigen Helfer, mit deren Einsatz unser Kneipp-Bewegungspark in so einem guten Zustand ist und bleibt, dass er täglich von vielen Leedenern und auswärtigen Nutzern besucht wird“. Ein besonderer Dank ging an Gerhard Schulz, der seit vielen Jahren regelmäßig das Wassertretbecken reinigt, an Heinz Westphal, der immer wieder den Pavillon säubert sowie an Frank Langer, der in den Sommermonaten das Gießen der Blumenkübel auf dem Dorfplatz übernimmt. Nicht umsonst habe der Kneipp-Verband den Bewegungspark des Stiftsdorfes als einen der schönsten in Nordrhein-Westfalen bezeichnet.

Wellemeyer erinnerte an die Highlights des ersten Halbjahres 2019. Dazu gehört die Zusage der Stadt Tecklenburg 43 000 Euro bereitzustellen, damit der Förderverein der Grundschule das Projekt „Soccerfeld“ auf dem Schulhof umsetzen kann. Für eine Zusatzausstattung mit Basketballkörben stellen der Förderverein und die IGL weitere 3800 Euro zur Verfügung.

Dank des guten Erfolges von „Leeden rockt“ konnte die IGL Anfang Juli das Krokodil-Theater aus Tecklenburg engagieren und die Kindergarten- und Grundschul-Kinder kostenlos zu dieser Vorführung einladen. Wellemeyer: „Wegen der starken Nachfrage planen wir auch im nächsten Jahr erneut eine Aufführung.“

Zusätzlich konnte Gerhard Wellemeyer noch etwas Neues zum Leader-Projekt „Tecklenburger Marktland“ sagen: „Erfolgversprechend sind die Gespräche mit diversen Marktbeschickern verlaufen. Im Frühjahr nächsten Jahres soll in Leeden ein Feierabend-Markt etabliert werden.“ Eine wichtige Voraussetzung dafür sei die geplante Errichtung einer Toilettenanlage an der Remise.

Mit der erfreulichen Nachricht „in Leeden gibt es wieder Baugrundstücke zu kaufen“, schloss Wellemeyer seine Ausführungen und verwies auf das neue Baugebiet, das südlich des Baugebietes Einhornweg entstehen soll.

Zu fortgeschrittener Stunde konnten sich die IGL-Mitglieder dann auch noch ein Bild von der probehalber installierten Beleuchtung am Kneipp-Bewegungspark machen. Im Rahmen eines Spendenprojektes sind insgesamt 2645 Euro für diese Beleuchtung gespendet worden. Michael und Frauke Reiffenschneider zeigten verschiedene Lösungen auf und diskutierten diese mit den Mitgliedern. Beeindruckend war laut Pressereferent Carsten Brommer das „Moonlight“, das sich in der Teichoberfläche widerspiegelte. Ziel sei es, mit der Beleuchtung den Kneipp-Bewegungspark nochmals aufzuwerten.

Da an diesem Abend zwei neue Mitglieder geworben werden konnten, liegt die Mitgliederzahl nunmehr bei exakt 222.