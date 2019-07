Nach dem Studium Aktenstudium

„ Monika Machnicki ist täglich acht Stunden in altem Papier versunken. Der sprichwörtliche Aktenberg, der sich auf so manchen Büroschreibtischen anhäuft, ist gar nichts gegen das, was auf dem Schreibtisch von Monika Machnicki aus Ladbergen liegt. Wenn die junge Dame in ihrem kleinen Zimmer im Rathaus Tecklenburg von einem ,Aktengebirge‘ sprechen würde, niemand könnte ernsthaft widersprechen.

Studiert hat Monika Machnicki Publizistik, Germanistik und Kunstgeschichte, gejobbt hat sie obendrein schon im Archivwesen. Und in dieser Funktion hat sie auch schon seit einigen Monaten und mit Sicherheit auch noch einige Zeit zu tun. Gut 5000 Altakten aus Tecklenburg aus den Jahren 1730 bis 1930 beschäftigen nun einmal eine Einzelperson länger als nur einige Wochen.

Bislang waren diese Dokumente unverschlossen aufbewahrt worden. Zunächst auf dem Dachboden in der Legge und teilweise im alten Amtsgebäude am Kieselings Kamp, zuletzt im Keller des alten Rathauses. Das westfälische Archivamt in Münster hatte schon vorher regelmäßig gedrängt, die zahlreichen Urkunden, Auswanderungsunterlagen und Briefe aufzuarbeiten. Und es war die Idee des Hauptamtsleiters Schreck, im Zuge einer Arbreitsbeschaffungsmaßnahme Monika Machnicki zu suchen und zu finden, die seit dem Sommer 1982 amtliches Aktengut erfasst und archiviert.

Ein Acht-Stunden-Tag ist es allemal. Lesen, Lesen und nochmals Lesen die Hauptbeschäftigung des Tages. Vergleichen, Recherchieren und nochmals Lesen. Der Raum, der ihr und ihren Altakten zur Verfügung gestellt wurde, soll demnächst, wenn die Arbeiten mal abgeschlossen sind, als Archivraum dienen. Die Verwaltung stellt sich heute sogar vor, dass das Archiv irgendwann auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Wann die Arbeiten jedoch abgeschossen werden, das kann heute noch niemand abschätzen. Immer wieder stößt die Ladbergerin auf neue Erkenntnisse, schließt sich mit dem Heimatforscher Friedrich-Ernst Hunsche aus Tecklenburg kurz, erstattet auch dem Westfälischen Archivamt Münster als Fachbehörde Bericht über den Stand der Dinge.

Einen Bericht bekamen jetzt auch die Mitglieder des Kulturausschusses des Tecklenburger Rates. ,In dem ersten mechanischen Arbeitsvorgang werden die Akten gereinigt und entgrätet, Metallteile werden entfernt. Dieses gilt vorwiegend für die Akten aus diesem Jahrhundert, die übrigen haben ausschließlich Fadenheftung‘, erklärt die Ladbergerin. ,Daran anschließend erfolgt die Aufnahme oder Verzeichnung. Alle wichtigen Daten werden auf Karteikarten übertragen. Genauer Aktentitel, Laufzeiten, alte Aktenzeichen. Die Akten bekommen eine vorläufige Signatur.‘ Aus der Summe der Karteikarten wird ein sogenanntes Findbuch erstellt, das einen gezielten Zugriff auf den Inhalt der Akten ermöglicht. Das Ordnungsprinzip dieses Findbuches ergibt sich aus der Systematik der alten Aktenpläne, die über die alten Aktenzeichen rekonstruiert werden können.

Bei der Durchsicht der Akten werden zusätzlich Daten gesammelt und aufbereitet, die die Basis zu einer Verwaltungs- und Registraturgeschichte der Stadt Tecklenburg bilden sollen. Anhand der verschiedenen Siegel und Stempel kann anschließend ein Gang durch die wechselvolle Geschichte Tecklenburgs gemacht werden:

-Grafschaft

-Preußenherrschaft (1707 bis 1808)

-Mairie (1808 bis 1813)

-Bürgermeisterei (1813 bis etwa 1850)

-Amt Tecklenburg (ab

etwa 1850).

Das sind so die Stationen der letzten 300 Jahre. ‚Das Papier, vor allem der ältesten Akten, hat eine erstaunlich gute Qualität. Obwohl die durchaus Nässe mitbekommen haben, sind kaum Schimmelstellen festzustellen‘, schwärmt Monika Machnicki, die bislang etwa ein Zehntel des Bestandes geordnet hat. ‚Die Arbeit ist noch recht kniffelig, weil die älteren Akten ausschließlich handgeschrieben sind, teils sogar in französischer Schrift. Es wissen ja nur sehr wenige, dass Tecklenburg von 1806 bis 1813 unter französischer Herrschaft stand‘, erzählt die Ladbergerin. ‚Allerdings sind diese Dokumente in lateinischer Schrift und daher besser lesbar.‘

Einige interessante Funde hat Monika Machnicki freilich schon gemacht. Interessant, weil einige Entdeckungen Parallelen zur heutigen Zeit durchaus aufweisen. Haushaltsprobleme soll es früher aber kaum gegeben haben. ‚Soweit ich das bislang beurteilen kann‘, so die Archivarin auf Zeit, ‚hatte Tecklenburg in der Vergangenheit in aller Rege einen ausbalancierten Haushalt‘.“