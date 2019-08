Das Otto Modersohn Museum Tecklenburg (OMMT) gehört seit vier Jahren zu den kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ein Team von Ehrenamtlichen ist für den Besucherservice zuständig und wünscht sich Unterstützung durch neue Kolleginnen und Kollegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer Freude am Umgang mit Menschen, Interesse an Kunst und einer ehrenamtlichen Tätigkeit in angenehmer Atmosphäre hat, ist willkommen. Ein Informationsabend am Montag, 16. September, ab 18 Uhr gibt vor Ort Gelegenheit, sich über den kostenfreien Einführungskursus der Volkshochschule (VHS) zu informieren, das Team des OMMT und seine Aufgaben kennenzulernen und sich ein erstes Bild vom Haus am Markt 9 zu verschaffen.

Zu den Aufgaben der Ehrenamtlichen zählen der Empfang der Besucher sowie deren Information über das Haus und die Ausstellungen, die Betreuung des Museumsshops und der Kasse. Die Team-Mitglieder sind gern bereit, über ihre Erfahrungen zu berichten und sich den Fragen der Gäste zu stellen, schreibt das Museum in seiner Ankündigung zu der Veranstaltung.