Das 30. Tecklenburger Weinfest rückt näher und wartet nach Angaben der Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft (VWG) mit einem hochkarätigen Programm auf. Bei der Weinprobe mit Deutschlands bekanntester Sommelierè Natalie Lumpp werden am 29. August ab 19 Uhr im Kulturhaus von den drei am Weinfest teilnehmenden Winzern je drei verschiedene Weine sowie der rote Tecklenburger Regent präsentiert. Dazu werden Käsespieße, kleine Häppchen und Baguette mit Olivenöl zum neutralisieren gereicht. Mini-Bouchees, Snacks, Serano-Schinken, Salami-Spianata, Focaccia sowie Schoko-Pralinen zum Abschluss runden das kulinarische Angebot ab. Zur Eröffnung des Weinfestes um 16 Uhr werden neben Bürgermeister Stefan Streit die deutsche Weinprinzessin Klara Zehnder (Randersacker) und Natalie Lumpp die Gäste begrüßen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm wird von der VWG an den drei Tagen präsentiert.