Beim einem anschließenden Umzug vom Marktplatz durch den Ort ließ sich der neue Regent vom Schützenvolk zujubeln, ehe auf dem Knoblauchsberg gefeiert wurde. Dort folgte am Abend die Verleihung der Plaketten. Bei den Damen belegte Irina Höpner (29,8 Ringe) Platz eins vor Katharina Holt (20,8) und Sigrid Katsarou (20,2). Bei den Herren siegte Volker Schmidt (28,9 Ringe) vor Daniel Bardelmeier (28,3) und Florian Schmidt (27,8). Nach dem Einmarsch der Gastvereine spielte die Band Nightflames zum Tanz auf. Gestern Nachmittag klang das Schützenfest mit einer gemütlicher Kaffeetafel aus. Jungschützenkönig ist in diesem Jahr Mathis Löneke, der Katharina Holt als Königin an seiner Seite hat. Die Kinder werden von Chiara Völler regiert.