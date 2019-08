Das Akkordeonorchester „Harmonikas“ aus Seeste hatte sich mit seinem Liedgut auf die Männergesellschaft eingestellt und es entwickelte sich mit begleitendem Gesang der Altherren und ausgiebigem Schunkeln eine so gute Stimmung, dass der sonst übliche Zeitrahmen weit überschritten wurde, heißt es im Bericht des Clubs. Der Orchesterleiter trug in den Spielpausen humoristische Einlagen „für Männer“ vor, was die Stimmung zusätzlich anheizte.

Wilfried Brönstrup dankte im Namen des Clubs Albrecht und Ingeborg Fischer für die Organisation und die Verköstigung. Für die beiden gab es ebenso großen Beifall wie für das Orchester. Dessen „Star“ Birgit wurde, da sie schon öfter die Clubmitglieder mit ihrem Akkordeon erfreut hat, der zweite Wohnsitz in Leeden angeboten, was sie lächelnd annahm.

Abschließend lud Wilfried Brönstrup zum nächsten Treffen am Freitag, 6. September, mit dem Referenten Professor Dr. Rainer Schwarz ein. Er ist Chef des Flughafens Münster/Osnabrück. Es sei gerade in diesem Jahr durch den Ausfall der Fluggesellschaft „Germania“ mit ehemaligem Standort am FMO ein interessanter Vortrag zu erwarten, kündigte Brönstrup an.