Trauer um einen engagierten Christen

Seinen Ruhestand verbrachte Schütz 24 Jahre in Tecklenburg. Dort predigte er regelmäßig in den Gottesdiensten und sang im Kirchenchor der Tecklenburger Kirchengemeinde. Über viele Jahre fühlte Hans-Georg Schütz sich der Pfarrkonferenz des Kirchenkreises sehr verbunden, heißt es in einem Nachruf des Kirchenkreises.

„Dr. Schütz war bis zuletzt ein sehr aktiver und interessierter Begleiter der Entwicklungen in Kirchengemeinde und Kirchenkreis“, so Superintendent André Ost. „Wir verlieren mit ihm einen engagierten Christen und Diakoniker, der immer am Puls der Zeit blieb und aus seiner langen beruflichen Erfahrung heraus auch der Kirche in ihrer gegenwärtigen Gestalt noch wertvolle Denkanstöße zu geben verstand.“

Der gebürtige Siegener studierte Theologie in Wuppertal, Göttingen und Bonn. Seine Studienorte zeigen erkennbar die Spur der Tradition der Bekennenden Kirche und der Theologie Karl Barths. Sein Vikariat absolvierte er in der Kirchengemeinde Lengerich-Hohne, wo er seine Frau Hergard kennen lernte, mit der er 56 Jahre verheiratet war und vier Kinder bekam. Von 1963 bis 1965 war Hans-Georg Schütz Pfarrer im Hilfsdienst am Volksmissionarischen Amt in Witten. Danach übernahm er seine erste Pfarrstelle in Dortmund-Nicolai, wo er von 1965 bis 1971 wirkte. Anschließend wechselte er ins Pastoralkolleg der Evangelischen Kirche von Westfalen nach Villigst und war dort bis 1977 tätig. Im Mai 1977 wurde er als Landespfarrer zum Geschäftsführer des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche von Westfalen berufen. Diese Funktion hatte er 18 Jahre lang, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand, inne.