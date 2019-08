Tecklenburg-Brochterbeck/Ledde -

Vor genau einem Jahr hat der Stadtrat die Bebauungspläne „Sandstraße“ in Brochterbeck und „Oberbauer Süd“ in Ledde verabschiedet. Nun ist die Erschließung so gut wie abgeschlossen, die ersten Häuslebauer können loslegen. 28 Grundstücke in Brochterbeck beziehungsweise 13 in Ledde stehen zur Verfügung. Bewerber gibt es reichlich. Die ersten Kaufverträge seien unterschrieben, berichtet auf Anfrage dieser Zeitung Bernd Pieper, Leiter des städtischen Fachbereichs Planen und Bauen sowie Geschäftsführer der TEG (Tecklenburger Erschließungsgesellschaft).