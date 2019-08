Tecklenburg-Brochterbeck -

Am Sonntag, 8. September, findet ab 19 Uhr ein Chorkonzert in der evangelischen Kirche in Brochterbeck statt. Unter dem Titel „Jesu, meine Freude“ wird es vom Jakobi-Vokalensemble aus Rheine unter Leitung von Lena Puschmann gestaltet.