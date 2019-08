Der rosafarbene Fußboden war verlegt und Lottas Name stand an der Tür ihres künftigen Kinderzimmers, als spät abends die Schmerzen kamen. Wehen? Jacqueline (33) und ihr Mann Patrick (29) fuhren ins Krankenhaus, in freudiger Erwartung. Noch eine Handy-Nachricht: Es geht los! Dann ging plötzlich alles ganz schnell. CTG-Untersuchung, kein Herzschlag, sofort in den Operationssaal.