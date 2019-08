Die Boule-Freunde aus Ledde haben erneut den Gesamtsieg geschafft und sich den von Bürgermeister Stefan Streit gestifteten Wanderpokal gesichert. Bereits in der dritten Runde auf der Bahn in Brochterbeck waren die Würfel zugunsten der Ledderaner gefallen, oder, treffender gesagt, die Kugeln wurden gespielt, gerollt oder geworfen, je nach Temperament der einzelnen Spieler. Die achte Saison dieses ortsteilübergreifenden Boule-Turniers ist damit beendet.

Nach Erfolgen auf der heimischen Bahn und in Tecklenburg erzielte Ledde den Gesamtsieg vor Tecklenburg, Brochterbeck und Leeden. Es herrschte große Freude und auch ein klein wenig Stolz bei den Spielerinnen und Spielern aus Ledde, als Jörg Michel als Gastgeber den Pokal an Harald Kunze überreichte, heißt es in einem Bericht der Organisatoren des Turniers.

Die letzte, für die Wertung unbedeutende Runde wurde als Juxturnier auf der Bahn in Leeden gespielt. Obwohl der Gesamtsieger bereits feststand, waren alle mit großer Begeisterung dabei und haben sich, wie bei diesem französischen Spiel üblich, zum Schluss Käse, Baguette und Wein schmecken lassen.

Das Turnier wird auch im nächsten Jahr wieder ausgetragen, sind sich doch alle einig, dass hier ein weiterer Weg gefunden wurde, das Miteinander unter den Ortsteilen zu vertiefen und zu pflegen.