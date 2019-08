Pfarrer Abraham Manalil ist wieder zurück in Deutschland. Fünf Jahre will er bleiben – mindestens. Doch der frühere Pfarrer in St. Peter und Paul ist nicht wieder nach Brochterbeck gezogen, sondern nach Nordwalde. Bei seinem ersten Aufenthalt dort hat Manalil offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. Denn in diesem Sommer vertritt er erneut Pfarrer Ulrich Schulte-Eistrup in der Pfarrgemeinde St. Dionysius. Doch anders als im vergangenen Jahr geht es für den 57-Jährigen anschließend nicht wieder zurück in seine Gemeinde in Indien. Manalil bleibt in Deutschland. Er soll in die Pfarrgemeinde Maria Frieden Hamminkeln wechseln.

Noch ist er aber in Nordwalde. Pfarrer Ulrich Schulte-Eistrup und Pfarrer Udo Diepenbrock könnten sich gut vorstellen, dass er noch länger in St. Dionysius tätig ist. „Sie haben sich gewünscht, dass ich hier bleibe“, sagt Manalil. Schulte-Eistrup habe auch zu denen gezählt, die im vergangenen Jahr gefragt hätten, warum er nicht nach Deutschland zurückkehre.

Manalil war von 2004 bis 2017 Pfarrer in Brochterbeck. Er blieb fast 13 Jahre lang und damit länger als normalerweise üblich in der Gemeinde Heilig Kreuz. „Ich habe mich wohl gefühlt“, sagt Manalil. Es war vor allem der enge Kontakt zu den Menschen, die vielen Rückmeldungen und Ermutigungen, die dazu beigetragen hatten. Dennoch entschied er sich vor zwei Jahren, zurück nach Indien zu gehen. In dem kleinen indischen Bundesstaat Goa sollte er eine neue Gemeinde aufbauen. „2017 gab es eine große Abschiedsfeier“, erzählt Manalil. „Ich habe gedacht, dass ich endgültig zurück nach Indien gehe.“ Er hatte sich darauf gefreut.

Doch die Rückkehr war nicht einfach. Es lief nicht alles so wie gedacht. Nach der langen Zeit in Deutschland sind die Beziehungen zu den Freunden und Bekannten in Indien loser geworden. „Je länger man von zu Hause weg ist, desto weniger werden die Kontakte“, so seine Erfahrung.

Nach zwei Jahren zurück in seinem Geburtsland entschied sich der 57-Jährige, der im südindischen Payyanamon, Konni geboren ist, wieder nach Deutschland zu kommen. Das ging nicht einfach so, sondern war das Ergebnis langer Gespräche sowohl mit dem indischen Bistum als auch dem Bistum Münster.

Anfang Juli ist Manalil in Deutschland angekommen, verbrachte zunächst ein paar Tage bei Freunden in Brochterbeck und kam Ende des Monats nach Nordwalde. Dort hält er vor allem Gottesdienste, erhält ab und zu aber auch Besuch von Gläubigen.