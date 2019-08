In Ledde wird kräftig gewerkelt, die Kläranlage an der Ledder Dorfstraße wird neu gebaut. Das Belebungsbecken aus Beton sei bereits fertig, berichtete auf Anfrage Bernd Pieper, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen bei der Stadt. Für den Maschineneinbau werde derzeit die Baustelle eingerichtet. Die alte Anlage stammte aus dem Jahre 1965. In der neuen werden künftig Abwässer aus Ledde und Tecklenburg Nord gereinigt. Sie ist wesentlich leistungsfähiger und benötigt weniger Platz, da die Becken tiefer in die Erde gehen. Über zwei Millionen Euro kostet der Neubau. Bisher war das Abwasser aus Tecklenburg Nord nach Ibbenbüren gepumpt und dort gereinigt worden.