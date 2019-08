Mit Kraft, Geschick und Feingefühl

Minigolf ist langweilig? Wer sich vom Gegenteil überzeugen lassen möchte, sollte die Anlage „Abenteuergolf Tecklenburg“ an der Königstraße testen. Abenteuergolf ist nämlich eine Kombination aus Minigolf und Swingolf, eine rustikalere Form des klassischen Golfs, und bietet so Golfangebote für jedermann. Konkret heißt das: Während man an der Bahn Nummer 18 noch gefühlvoll die eigene Kraft beim Schlag abschätzen muss, damit der Golfball auch beim Treffen der Torwand nicht wieder zurückprallt, darf man eine Station weiter den langen Abschlag üben. Dabei also mit voller Kraft auf das 35 Meter entfernte Netz dreschen, um auf der anderen Seite schließlich einzulochen.

Doch nicht nur verschiedene Kraftakte, sondern auch Geschicklichkeit und Feingefühl werden ausgereizt. Dafür gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Von den 23 Bahnen liegt der überwiegende Teil bei Schwierigkeitsgrad drei und vier. Nur einige liegen bei der Höchststufe fünf, aber die können es dafür auch in sich haben.

So zum Beispiel die Bahnen 14 und 15. Nach dem Regelwerk muss ein Spieler die Bahn nach sechs Schlägen aufgeben. Hartnäckige Spieler, die das Loch nach weit über sechs vergeblichen Versuchen dennoch erreichen wollen, erreichen ihr Ziel dann möglicherweise auch erst im etwas höheren zweistelligen Bereich. Thematisch behandeln die beiden Bahnen den berühmten Hermannsweg, einen der schönsten Wanderwege Deutschlands, und die beliebte Freizeitbeschäftigung im Tecklenburger Land: das Fahrradfahren.

Dafür sind beide Bahnen aufwendig und liebevoll gestaltet. Ein Abbild des berühmten Hermannsdenkmals ragt über der Bahn und erinnert an den Feldherrn, der bei der Varusschlacht den römischen Legionen um 9 nach Christus bei Kalkriese eine ihrer verheerendsten Niederlagen gebracht haben soll. Sein symbolischer Griff ums Schwert findet sich noch einmal durch eine Metallanfertigung auf der Golfbahn. Und auch der „Fietsenparcours“ schmückt sich mit einem alten Fahrrad, das sich, umwachsen von Pflanzen, ansehnlich in die Parcoursgestaltung einfügt.

„Die Kleine Wassermühle“, Bahn Nummer elf, liegt zwar auf der geringsten Schwierigkeitsstufe, fordert aber trotzdem das Geschick derjenigen, die ihren Golfball in einem Zug durchbringen wollen. Denn das Mühlenwerk rotiert unaufhörlich, und wer kein gutes Zeitmanagement hat, bekommt seinen Ball direkt wieder zurückgeschossen.

Öffnungszeiten und Preise In den Sommerferien hat das Abenteuergolf Tecklenburg täglich von 10.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr ist Einlassschluss. Reservierungen sind nicht nötig, aber es besteht die Möglichkeit, Tickets vorher online zu buchen.Kinder bis vier Jahren bezahlen keinen Eintritt, Kinder von fünf bis zehn Jahren bezahlen 6 Euro. Für Kinder ab 13 und Erwachsene kostet die Ausrüstung und das Spiel 8,50 Euro. Zudem gibt es Gruppenrabatt: Bei einer Kindergruppe ab zehn Personen kostet der Eintritt fünf Euro pro Person, bei einer gemischten Gruppe von Kindern und Erwachsenen hingegen 7,50 Euro. ...

Jede Bahn des Parcours ist anders. Während am Anfang noch landschaftliche Besonderheiten mit viel Grün und Wasserinstallationen im Vordergrund stehen, fallen am Ende vor allem ausgefallene Ideen auf. So behandelt Bahn 17 mit dem „Ibbenbürener Schacht“ die lange Bergbautradition in den Gemeinden Ibbenbüren und Mettingen. Um einzulochen, wird hier über eine verrostete Schiene in den dunklen Schacht gespielt. Man sieht nicht viel, doch mit etwas Glück beendet man die Bahn mit nur einem Schlag. Um den Ball dann zu holen, geht es hinein in den Schacht. Nicht tief, aber tief genug, um sich auch von innen in der Welt des Bergbaus zu wägen.

Und wer bisher Probleme hatte, mit dem Golfschläger umzugehen, darf diesen an der Bahn 21 zur Stielseite hin umdrehen. Dort wird nämlich nicht mehr Minigolf, sondern Billard gespielt. Der Golfschläger dient dann kurzerhand als Billardstock.

Manchmal kann es sein, dass der angesteuerte Parcours noch belegt ist. Wenn ein anderer frei ist, kann problemlos dorthin ausgewichen werden, wenn nicht zu viele Besucher auf dem Golfgelände sind. Während es vor allem morgens noch sehr ruhig ist, ist es laut Inhaber Wolfgang Placke an warmen Nachmittagen und vor allem auch an Sonntagen schon voller. Zu heiß dürfe es aber auch nicht sein: „Die Hitze hält die Leute schon vom Kommen ab.“ Außerdem erzählt Placke: „Das Abenteuergolf läuft sehr gut und wird eigentlich von allen Schichten besucht, ob jung, ob alt. Es scheint jeden zu begeistern.“ Ein komplettes Spiel dauert rund eineinhalb Stunden. Wen währenddessen der Hunger oder Durst plagt, kann sich kleine Snacks wie Brezel oder Getränke im Golfbistro kaufen. Es ist auch erlaubt, Essen und alkoholfreie Getränke mitzubringen, diese sollten aber im Sitzbereich des Golfbistros verzehrt werden.