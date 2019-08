Blühender Garten im Grüngürtel

Kur- und Freizeiteinrichtung auf der einen Seite, andererseits aber auch Grüngürtel der Stadt – das ist der Kurpark seit seiner Eröffnung im Jahr 1982. Derzeit ist er im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes wieder ein Thema und soll überarbeitet werden. Das ist Anlass, zurückzublicken auf die Zeit, in der die Anlage entstanden ist. Am 4. September 1982 berichtete diese Zeitung über die Maßnahme:

„Nach gut einem Jahr Bauzeit wird am kommenden Samstag der neue Kurpark des Luftkurortes Tecklenburg seiner Bestimmung übergeben. Der Bürgermeister der Stadt Tecklenburg, MdL Gunther Sieg , hat hierzu den für Kurorte zuständigen Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Professor Dr. Friedhelm Farth-mann, eingeladen, die Festansprache auf den Sonnenterrassen des Kurparks zu halten und die Anlage offiziell ihrer Bestimmung zu übergeben.

Mit dem Kurpark erfüllt die Stadt Tecklenburg eine Auflage, die mit der Anerkennung zum „Staatlich anerkannten Luftkurort“ verbunden war. Durch diese Investition, die zu 80 Prozent aus Mitteln des nordrhein-westfälischen Kurortförderprogramms mitfinanziert wurde, sind nach dem „ Haus des Gastes “ nun alle wesentlichen Auflagen nach dem Kurortgesetz und der Kurortverordnung des Landes erfüllt. Der einzige Kurort im Regierungsbezirk Münster stellt somit auch den ersten Kurpark in diesem Verwaltungsbezirk.

Die in den Händen des Architekturbüros von Helmolt, Münster, liegende Kurparkplanung geht zunächst davon aus, das natürliche Landschaftsbild im jetzigen Kurparkbereich zu erhalten und durch besondere Akzente zu unterstreichen. Dabei ist vor allem auch an den alten Baumbestand gedacht worden und ebenso an das ökologische Gleichgewicht von Nadel- und Laubwald. Die Anpflanzungen von über 10 000 Pflanzen sind nach der Konzeption eines Landschaftskurparks ausgerichtet, ebenso die Grünanlagen mit einer Kräuterwiesenmischung. Als günstiger Nebeneffekt fallen hier die geringen Unterhaltskosten auf.

Über 6000 Waldstauden für beschattete und belichtete Stellen, über 4000 Blumenzwiebeln (unter anderem Krokusse, Wildnarzissen) und über 2000 Gehölze (Rhododendren, Azaleen etc.) sind neu gepflanzt worden. Dabei wird die Anlage des Kurparks in den nächsten Jahren noch attraktiver, wenn sich die Stauden vermehren, die Blüten und Blumenzwiebeln vervielfachen und die Gehölze noch üppiger wachsen. Vor allem von März bis Juni jeden Jahres kann von einem blühenden Garten im Grüngürtel zwischen der Altstadt, dem Staatsforst und den Sportanlagen am Sundern gesprochen werden.

Der Kurpark ist vor allem vom Altstadtbereich über die Kirchtreppe und die Ibbenbürener Straße gut und schnell erreichbar. In der Anlage sind sowohl gemächlich ansteigende Wege wie auch topographisch bedingte Treppen vorhanden.

Von den Sonnenterrassen fällt ein besonders schöner Blick auf den nördlichen Bereich der Altstadt und die Burgruine. Auch von der Schloßstraße und der Burg fällt der Grüngürtel des Kurparks besonders ins Auge. Mit einer Anzahl von Nistkästen haben bereits in diesem Frühjahr die Vögel Einzug in Tecklenburgs Grüngürtel gehalten. Die über 55 000 Quadratmeter große Anlage hat rund 1,4 Millionen DM gekostet.

Am Samstag wird der nordrhein-westfälische Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Friedhelm Farthmann, zunächst durch Bürgermeister MdL Gunther Sieg begrüßt. Stadtdirektor Werner Schröder wird dann im „Haus des Gastes“ eine kurze Erläuterung zur Fremdenverkehrssituation im Stadtgebiet gegeben.

Friedhelm Farthmann wird dann gegen 11.30 Uhr über den Kurparkeingang „Kirchpfad“ eintreffen und von den jungen Darstellern der Freilichtspiele in Kostümen des Märchen-Musicals „Rotkäppchen“ mit Blumen empfangen. Nach einer Rede des Bürgermeisters wird Friedhelm Farthmann den Kurpark offiziell seiner Bestimmung übergeben. Anschließend ist das Pflanzen eines Baumes durch den Minister geplant. Ein gemeinsamer Kurparkrundgang beendet die Feierstunde.

In einer Postwurfsendung wurden die Mitbürger durch Bürgermeister Gunther Sieg und Stadtdirektor Werner Schröder gebeten, an der Eröffnungsfeier an den Sonnenterrassen teilzunehmen. In diesem Schreiben heißt es unter anderem: „Wir glauben, dass Tecklenburgs neuer Kurpark eine weitere Attraktion für Bürger und Besucher unserer schönen Bergstadt darstellt. Die stadtnahe Anbindung und der wechselseitige schöne Ausblick zum nördlichen Teil der Altstadt bzw. zum Grüngürtel der evangelischen Stadtkirche und den Sportanlagen am Sundern möchten wir besonders hervorheben. Die Bemühungen zur Fremdenverkehrsförderung werden positive Auswirkungen zeigen, da sind wir optimistisch. Immerhin fließen bereits jetzt bis zu 20 Millionen DM Kaufkraft durch den Tourismus in den Raum Tecklenburg, über 300 Arbeitsplätze werden vom Fremdenverkehrsverein bereitgestellt. Die Übernachtungszahl betrug 1981 über 200 000. In einigen Jahren wird unser Kurpark – nachdem die verschiedenen Pflanzen größer geworden sind – ein noch schöneres Gesicht zeigen.“