Eine Schule bedeutet Zukunft

„Dabei ist Bildung unheimlich wichtig“, weiß Anja Hirschmann , die selbst Lehrerin ist. Auch die Menschen in Malawi sehen das so. Es wurde wegen eines Grundstücks verhandelt, dass die Gemeinde zur Verfügung stellte. Der Schulminister sagte zu, dass Lehrer kommen – und er reiste an zur offiziellen Übergabe. In der abc-Gesellschaft in Essen fand die Tecklenburgerin Unterstützer – sie hat die Schule finanziert.

Nun ist Anja Hirschmann von ihrem dreiwöchigen Besuch in Malawi wieder zurück und immer noch begeistert. „Wir haben die Schule in einer tollen Feier an die Regierung übergeben“, erzählt sie. Schon in der ersten Woche seien 300 Kinder registriert worden. Sechs Klassen würden eingerichtet und sechs Lehrer entsandt. „Ich denke, dass die Schule schnell aufgestockt werden muss“, freut sich Anja Hirschmann über den großen Zulauf,

Die Schule bedeute mehr als Bildung, sie mache Hoffnung auf die Zukunft. „Dort, wo es eine Schule gibt, siedeln sich auch die Menschen an.“

Nicht weit weg von Chikumbu im Landkreis Blantyres liegt Chiswe, ein Ort, der von starken Regenfällen massiv geschädigt worden ist. Not und Elend herrschen. Um die Versorgung mit frischem Wasser zu gewährleisten, ist bereits ein Brunnen angelegt worden. Im Bau ist ein Haus für das „Childrens feeding“, eine Kinderspeisung. 50 Kinder sollen dort Platz finden und eine Mahlzeit bekommen. Das Gemüse dafür werde bereits angebaut, erzählt Anja Hirschmann.

Anfang Oktober will sie wieder dorthin reisen. Bis dahin sammelt sie weiter Spenden für die Hilfsprojekte, die der Verein „Magi“ investiert, um vor allem Mädchen und jungen Frauen zu helfen.