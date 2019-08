Festliche Stimmung breitete sich trotz Regenwetters schon beim Fotografieren in der Dorfkirche aus: Zur Feier der Jubiläums-Konfirmation waren 21 Frauen und Männer gekommen. Zwischen den Goldkonfirmanden und den Gnadenkonfirmanden liegen 20 Jahre Geschichte. Im Rückblick wurden viele Unterschiede auch in der Konfirmandenzeit deutlich, heißt es in einem Bericht der evangelischen Kirchengemeinde.

„Erfahrungen im Rückblick“, dieses Thema hatte Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff für den feierlichen Gottesdienst ausgewählt. Darum ging es auch am gemeinsam verbrachten Nachmittag mit vielen lebhaften Gesprächen.

Gnaden-Konfirmation (70 Jahre) feierten Gerda Riesenbeck, Erika Schroer, Friedhelm Harte, Friedrich Sundermann und Else Siefker.

Eiserne Konfirmation (65 Jahre) hatten Friedhelm Bünte, Manfred Büscher, Manfred Lehmkühler, Reinhold Harte und Margret Tegeler.

Diamant-Konfirmation (60 Jahre) feierten Heinrich Kampmeyer und Horst Zemella. Vor 50 Jahren wurden Sabine Mutert, Giesela Wiesner, Marita Makulski, Wolfgang Osterhaus, Jürgen Drees, Annegret Drees, Gert Grothmann, Elisabeth Boomgarden und Manfred Räcker konfirmiert.