Kaplan für Tecklenburg und Ledde

Tecklenburg -

Vor Kurzem ist Ernst Willenbrink, der neue Kaplan der Pfarrei Seliger Niels Stensen, zum Ansprechpartner in seelsorglichen Fragen für die Gemeinden Tecklenburg und Ledde ernannt worden. Damit der Kaplan die Leute vor Ort besser kennen lernen kann, bietet er ab dem 1. September im Treffpunkt zwei mal wöchentlich Sprechzeiten an. Diese sind: dienstags von 17.15 bis 18.30 Uhr und freitags von 11 bis 12.15 Uhr. Zu anderen Zeiten ist er unter 01 71/61 09 626 zu erreichen. Wenn es gewünscht wird, kommt er auch in seelsorglichen Angelegenheiten ins Haus. Ernst Willenbrink freut sich nach eigenen Angaben auf viele Gespräche, damit ein aktives, gelebtes, kirchliches Gemeindeleben gelingen kann. Zu seinen weiteren Aufgaben in der Pfarrei Seliger Niels Stensen, gehören die Geburtstagsbesuche, Haus- und Krankenbesuche, die Feier der Krankenkommunion, die Caritasarbeit, das Feiern der Sakramente, die