1400 Frauen pilgern nach Tecklenburg

Warum haben sich die Organisatorinnen Tecklenburg ausgesucht? „Das ist ein attraktiver Ort mit schönen Wegen“, findet Barbara Bruns von der kfd Münster. Zudem habe man etwas gesucht, bei dem man nicht so wetterabhängig sei. Das Dach der Freilichtbühne bietet Schutz. Dort werden sich an dem Samstag im September die Frauen treffen, die zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto oder dem Bus anreisen. Eine 45-köpfige Gruppe geht beispielsweise zu Fuß in Lengerich los. In Brochterbeck starten rund 250 Frauen.

Zwischen 11.30 und 12 Uhr sollen die Pilgerinnen auf der Freilichtbühne ankommen. Mit Unterstützung eines 120 Mitglieder starken Projektchores werden sie begrüßt. Es folgt ein Mittagsimbiss. Die Frauen sollen sich selbst versorgen, das Mitgebrachte tauschen und teilen, beschreibt Barbara Bruns die Idee.

Rund um die Burgruine soll es verschiedene Friedensimpulse geben: eine Ausstellung von Friedensstifterinnen, ein kleiner Ort der Stille und des Gebets, kleine Stände und die Möglichkeit, Lesezeichen herzustellen, gehören dazu. Außerdem besteht die Möglichkeit zu einem Stadtbummel.

Ab 15 Uhr beginnt die Einstimmung auf die Wortgottesfeier. Gemeinsam werden Friedenslieder mit dem Projektchor gesungen. Die rund 90-minütige Feier sei der Höhepunkt des Tages, erläutert Barbara Bruns. Es gebe keine Predigt, der Austausch der Frauen über das Thema Frieden schaffen stehe im Mittelpunkt. Gegen 17 Uhr endet die Veranstaltung. Dann wird wieder zurückgepilgert.