Sich fühlen wie im Restaurant

Tecklenburg -

Bequeme blaue Sitzbänke, Tische aus hellem Holz, überdimensionale Bilder an den Wänden, die in leuchtenden Farben Gemüse, Obst und bunte Erfrischungstränke zeigen. Es fehlt nur noch ein wenig Dekoration auf den Tischen und man könnte denken, in einem Restaurant zu sein. Die neue Mensa der Haupt- und Gesamtschule ist pünktlich zum Ferienende fertig. Am Freitag war Großreinemachen, heute werden die Küchengeräte zum letzten Mal getestet. Am Montag, 2. September, dürfen die Kinder zum ersten Mal in dem „Schul-Restaurant“ essen.