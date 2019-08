Spendenscheck für die Tenniswoche

Wie die Veranstalter berichten, herrschte Hochstimmung bei Spielern und Zuschauern Dank reibungsloser Organisation und Sportsgeist und es wurde großes Tennis geboten.

Die Unterstützung des Breitensports in der Region hat sich die Helios Klinik Lengerich als regionaler Gesundheits-Player auf die Fahnen geschrieben und ist als Hauptsponsor und Namensgeber aufgetreten. Diese Helios-Initiative soll weiterausgebaut werden, so dass für das nächste Jahr auch weitere Helios Open in Tecklenburg und Lengerich und ein Kinderturnier im Lengericher Tennisclub geplant sind.

Der Hauptanteil der Helios-Spendenschecks wurde dieses Jahr für die Kindertenniswoche im Tecklenburger Tennisclub gleich umgesetzt. Überreicht wurde die Spende von Dr. Markus Ahrens, Helios Klinik Lengerich, an den Vorstand des Vereins. In der Tenniswoche lernen Kinder von sechs bis zwölf Jahren den Tennissport spielerisch und mit zunehmenden Interesse kennen. Das Trainer- Team des TC Tecklenburg bringt rund 40 Kindern den Tennissport näher. Sie werden außerdem auf dem Clubgelände in Tecklenburg verköstigt.