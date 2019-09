Der Markt ist weitaus mehr als eine Verkaufsausstellung, auf der Leinen- und Handwerksprodukte angeboten werden. Der Tecklenburg Touristik als Veranstalter geht es auch darum, dass alte Fertigkeiten nicht in Vergessenheit geraten.

Deshalb wird unter anderem die Legge als ehemalige Leinenprüfanstalt geöffnet und auf die lange Tradition der Leinenverarbeitung im Tecklenburger Land hingewiesen. Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins Tecklenburg demonstrieren an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr die Arbeit am großen geschichtsträchtigen Legge-Rad und zeigen an einem historischen Webstuhl die Technik vergangener Tage . Die Damen des Kreativkreises vom Geschichts- und Heimatverein (GHV) und der Spinn- und Webgemeinschaft des Heimatvereins Leeden präsentieren Handarbeiten und bringen die Spinnräder in der Legge zum Drehen.

Handgewebtes Leinen wird in allen Formen und Variationen angeboten. Passende Literatur, Spitzen und Borten, historische Wäsche sowie Strickwaren, von Hand gefertigter Schmuck und handgesiedete Seifen gehören zum großen Angebot des Marktes.

Ein Zinngießer, ein Glasbläser und ein Stuhlflechter lassen sich bei der Arbeit ebenso über die Schulter schauen wie Töpfermeister Jens Schulte-Uebbing.

Eintauchen in die Geschichte können auch Besucher der Schlossbastion. Dort werden an beiden Tagen zwischen 14 und 18 Uhr Führungen angeboten, die am Sonntag im Rahmen des bundesweiten Tags des offenen Denkmals kostenfrei sind.