Auf dem Weg durch Kurpark und Proll bis hin zur Augenquelle untermalten Hildegard Greve und Margarete Howe-Kienemann an verschiedenen Stationen abwechselnd mit Meditationen, Gedichten sowie Übungen aus den Tai Chi die Abendstimmung. Mancher Teilnehmer fand so großen Gefallen am „Waldbaden“ – so die neusprachliche Bezeichnung einer solchen Veranstaltung – , dass er sich nur schwerlich lösen konnte. Doch die hereinbrechende Dunkelheit mahnte zum Weitergehen. Der Rückweg führte zum Wassertretbecken im Kurpark, wo man das kühlende Nass genossen hat. Mit Worten aus Goethes Wanderers Nachtlied „Über allen Gipfeln ist Ruh...“ verabschiedete man sich.