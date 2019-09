Hand in Hand für Kinderrechte

Tecklenburg -

Mit vielen Festen und Aktionen wird der Weltkindertag bundesweit gefeiert. In Thüringen ist er gar ab diesem Jahr ein gesetzlicher Feiertag. So weit ist es zwar in Tecklenburg noch nicht, doch am Freitag, 20. September, wird immerhin groß gefeiert. Der Kinderchor „Mollmäuse“ unter der Leitung von Dr. Stephanie Müller-Bromley und der Nahkauf-Markt laden dazu ein. Sie organisieren das Fest „Hand in Hand“ – ein wichtiges Motto der jungen Sängerschar.