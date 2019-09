Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, können in einer Kita oder bei einer Kindertagespflegeperson betreut werden. Kinder ab drei Jahren haben einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung in einer Kita.

Alle sieben Tecklenburger Kindergärten öffnen am Samstag, 14. September, von 14.30 bis 17 Uhr ihre Türen zum Schautag für alle Interessierten. Wer verhindert ist, kann sich an die Mitarbeiterinnen der Kindergärten wenden und einen Termin vereinbaren. Die Waldwichtel in Tecklenburg veranstalten am Sonntag, 22. September, außerdem einen Tag der offenen Tür.

In folgenden Kindergärten finden die Anmeldetage statt:

Tecklenburg: Evangelischer Kneipp-Kindergarten, Walther-Borgstette Straße 5, zwei Gruppen, Leiterin Jennifer Brand ( ✆ 0 54 82/ 76 94, E-Mail kiga-tecklenburg@kk-te.de, www.ev-kneipp-tecklenburg.de).

DRK-Kita Waldwichtel, Handal 49, drei Gruppen, Leiterin Sabine Breyer ( ✆ 0 54 82/40 18 595, E-Mail kiga.waldwichtel@drk-te.de, sabine.breyer@drk-te.de).

Brochterbeck: Familienzentrum Brochterbeck, Moorstraße 13, vier Gruppen, Leiterin Christel Lagemann ( ✆ 0 54 55/321, E-Mail info@familienzentrum-brochterbeck.de, www.familienzentrum-brochterbeck.de).

CJD-Kita Am Mühlenteich 7, zwei Gruppen, Leiterin Cristina Büchter ( ✆ 0 54 55/ 96 03 367, E-Mail brochterbeck@cjd-kita.de).

Ledde: Evangelischer Kindergarten „Das Senfkorn“, Ackerstraße 3, zwei Gruppen, Leiterin Monika Meierotte ( ✆ 0 54 82/18 93, E-Mail kiga-ledde@kk-te.de, www.senfkorn-ledde.de).

Elterninitiative „Ledder Kükennest“, Ledder Dorfstraße 53, eine Gruppe, Leiterin Claudia Fröhlich ( ✆ 0 54 82/62 52, E-Mail Ledder-Kuekennest@web.de, www.ledder-kuekennest.de).

Leeden: Evangelischer Kindergarten „Pusteblume“, Stift 2, zwei Gruppen, Leitung Annika Niesemeyer und Jana Kösters ( ✆ 0 54 81/44 17, E-Mail kiga-leeden@kk-te.de, www.ev-kiga-pusteblume.de).

Elterninitiative „Die Leedener Zwerge“, Stift 2, eine Gruppe, Leiterin Sabine Rogge ( ✆ 0 54 81/98 822, E-Mail mail@kiga-leedener-zwerge.de).