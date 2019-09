Im vergangenen Jahr, da hatte der Hobby-Fotograf eine schöpferische Pause eingelegt. Um Tecklenburg mit seiner Drohne immer wieder anders abzulichten, mussten neue Ideen her. Und die kamen dem Tecklenburger. So ist die Hexenküche zu sehen, aus einer Höhe von etwa zehn Metern abgelichtet. Eine Herausforderung allein schon wegen der dicht stehenden Bäume. Andere Aufnahmen zeigen, wie grün und in die Natur eingebettet die Stadt ist. Leuchtende Rapsfelder, Wälder, die sich herbstlich bunt verfärben, hat Herzog abgelichtet.

„Ich überlege immer, was typisch ist für Tecklenburg“, erläutert der Fotograf. Und da gibt es einiges: Die Dachlandschaft zum Beispiel. Oder die schmalen Straßen. Doch Herzog muss nicht nur über Ideen nachdenken, sondern auch den Wetterbericht im Auge behalten, um das passende Licht auszunutzen. Für das Januar-Bild hatte er zum Beispiel nur ein kurzes Zeitfenster. Es sollte Tecklenburg in der blauen Stunde zeigen, der Zeit zwischen Dämmerung und Dunkelheit. Die Häuser in der historischen Altstadt bekommen dadurch eine besondere Ausstrahlung. In warmen Farben leuchtet hingegen die Stadtkirche, die speziell für die Ausnahme erleuchtet worden ist.

Als Titelbild hat er eine Aufnahme von der Altstadt ausgewählt.

Dass Herzog die Drohne in die Luft steigen lassen darf, dafür hat er eine Erlaubnis. Mit Grundstücksbesitzern spricht er sich ab, bevor er die Aufnahmen macht.