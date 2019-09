Jana Highholder ist als Youtuberin Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Sie wird gemeinsam mit Pfarrer Björn Thiel und seinem Team diesen Gottesdienst gestalten. Die junge Künstlerin ist 20 Jahre alt und studiert in Münster Humanmedizin. Im Gottesdienst wird sie Poetry Slam vortragen im Wechsel mit neuen geistlichen Liedern mit der Band „Stückwerk“.

Jana Highholder tritt seit vier Jahren regelmäßig auf Poetry-Slam-Bühnen in Deutschland auf. Sie ist bundesweit bekannt als Youtuberin. Ihr Kanal heißt „Jana glaubt“. „Wenn ich Menschen nicht in die Gottesdienste bringen kann, dann bringe ich den Gottesdienst eben zu den Menschen“, meint sie selbstbewusst. So würden „Berührungspunkte geschaffen, um ins Gespräch zu kommen“. Vor einem Jahr begann mit „Jana glaubt“ das Experiment eines christlichen Youtube-Kanals. Mittlerweile hat „Jana“ fast 14 000 Abonnenten. Die evangelische Kirche will den Kanal vorerst bis Ende 2019 weiterführen.