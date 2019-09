Die Kolpingsfamilie veranstaltet wieder eine große Schrottaktion für einen guten Zweck. Durch die Erlöse der vergangenen Jahre konnte an vielen Stellen geholfen werden, heißt es in einer Pressenotiz. Nun hofft die Kolpingsfamilie, mit dem Erlös der neuen Aktion wieder Projekte unterstützen zu können.

Der Schrott kann am Freitag, 4. Oktober, zwischen 14 und 18 Uhr und am Samstag, 5. Oktober, von 9 bis 12 Uhr im Container auf dem Hof Horstmann abgegeben werden. Wer eine Transportmöglichkeit sucht oder Fragen hat, kann sich mit Herbert Lammerskitten ( ✆ 0 54 55/14 90) oder Bernhard Bäumer ( ✆ 0 54 55/245) in Verbindung setzen. Kühlgeräte werden aus Umweltschutzgründen nicht angenommen.