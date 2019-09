1. Milica Jovanovic (Lara in Dr. Schiwago und Gina in Don Camillo und Peppone), 1672 Stimmen2. Femke Soetenga (Laura Castelli, Lehrerin in Don Camillo und Peppone), 626 Stimmen3. Wietske van Tongeren (Antonina Gromeko genannt Tonia in Dr. Schiwago), 619 StimmenMänner:1. Jan Ammann (Jurij Andréitsch Schiwago – Arzt und Dichter in Dr. Schiwago), 1913 Stimmen2. Thomas Borchert (Pfarrer von Boscaccio in Don Camillo und Peppone), 681 Stimmen3. Kevin Tarte (Tonias Vater in Dr. Schiwago und Filotti, Ginas Vater in Don Camillo und Peppone), 359 Stimmen