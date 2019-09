Musical, Swing und ein gefeierter Ausblick auf 2020

Der Schlusstermin war auch als Dankeschön an das Publikum und die treuen Fans der Bühne gedacht. Der Abend gab aber auch einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Spielzeit und die dafür bereits verpflichteten Künstler. So wurde Zodwa Selele als Hauptdarstellerin des Musicals „Sister Act“ vorgestellt.

Abschlussgala der Freilichtbühne Tecklenburg 1/10 Foto: Gernot Gierschner

Intendant Radulf Beuleke führte wie gewohnt mit leichter Hand durch den unterhaltsamen Abend. Gleich zu Beginn beschwor er das Durchhaltevermögen der Zuschauer. So verkündete er stolz, dass im Gegensatz zur Pfingstgala mit 31 Musikstücken noch einmal sechs Lieder mehr auf dem Programm ständen. Da war es gut, dass der erfahrene Zuschauer mit ausreichend Proviant und warmen Decken angereist war.

Außergewöhnlich auch die Vielzahl der Mitwirkenden, die das über dreistündige Programm bestritten. Dadurch ergab sich für die Akteure die Möglichkeit, auch neue Seiten ihres Könnens zu präsentieren. Mit Zodwa Selele, Katharine Mehrling, Gino Emnes, Enrico De Pieri, Christian Alexander Müller, Thomas Hohler, Frank Winkels und Jan Rekeszus präsentierte die Bühne neue und altbekannte Namen an diesem außergewöhnlichen Abend. Aus Berlin, Hamburg, München oder Wien waren sie für diesen besonderen Termin angereist.

Zwei Überraschungsgäste vervollständigten das Ensemble: Gino Emnes, der Star aus „Rocky“, und Kinky Boots, der Ostern 2018 als Judas in der traditionellen Aufführung von „Jesus Christ Superstar“ in Wien auftrat und anschließend in Amstetten als „Frank‘N‘- Furter“ sein Unwesen trieb.

Gleich der Auftakt mit „Out of the frying pan into the fire” aus dem Musical „Bat Out Of Hell“ brachte die Bühne zum Beben und die Zuschauer in Verzückung. Die geballte Power der zehn Interpreten und ihre Lust und Freude daran, in Tecklenburg aufzutreten, dürfte auch den Besuchern in der letzten Reihe nicht verborgen geblieben sein.

Dieser besondere Spirit zog sich durch die gesamte Vorstellung und wurde vom fachkundigen Publikum mit lang anhaltendem Beifall honoriert. Der Rausschmeißer zur Pause: „Wahnsinn, einfach Wahnsinn“ (Wolfgang Petry) kann für die Gesamtnote des Abends stehen und machte Appetit auf die nächste Saison sowie auf die Abschluss-Gala 2020.