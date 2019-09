Handgemacht und bunt gemischt

Angekündigt war auch ein Konzert in der „Pingel“. Dieses musste allerdings aus gesundheitlichen Gründen des Besitzers ins Kulturhaus umgelegt werden. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch: Erneut ein großer Erfolg für die Ausrichter der Tecklenburg Touristik.

Wie im „Anno 1560“ mussten sich die Gäste – um einen möglichst guten Blick auf die Bands zu bekommen – doch ziemlich durch die Menge schieben: Die Kneipen waren laut. Die Kneipen waren voll. Im „Anno 1560“ gab`s Pop und Rock der Band „feinherb“ auf die Ohren. Wie von Sänger Holger Wengler bereits angekündigt war, sprang der Funke schnell über. Mitklatschen und – sobald auch die letzten Hemmungen gefallen sind – zur rockigen Musik das Tanzbein schwingen: Das ging an diesem Abend überall.

So auch direkt gegenüber: Im großen Saal des „Drei Kronen“ lässt es sich zu später Stunde besonders gut tanzen. Gegen 1 Uhr in der Früh war dort Schluss, die Band „Red Hot“ begeisterte mit einem Mix aus Rhythm und Blues sowie einer ordentlichen Portion Rock´n Roll. Eine Besucherin, die in der ersten Reihe getanzt hatte, zeigte sich begeistert: „Zu dieser Musik kann man doch richtig gut abgehen. Genau das wollte ich: Der richtige Mix, der mich auch an meine Jugend erinnert.“ Weiter ging´s in die alte Schmiede, dort traten „Die Zwillinge mit Band“ auf: In weiß-schwarz gestreiften T-Shirts unterstrichen die Frontsänger und Gitarristen auch modisch ihre Verwandtschaft.

Im Kerzenschein trat Juan Carlos Sabater mit seiner Band im Kulturhaus auf: Dort gab es auch Latin-Musik. Und wer Acoustic-Folk-Rock Fan ist, der kam im „Gräfin Anna“ voll auf seine Kosten: Die Rare Tones spielten dort im Lichterketten-Ambiente.