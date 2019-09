Wunsch: geschlechtergerechte Kirche

„Etwa Dreiviertel der Teilnehmerinnen ist eine der Teilstrecken gewandert“, schätzte Andrea Niemann , Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des Diözesanverbandes Münster der Frauengemeinschaft. Fünf Kilometer von Brochterbeck, zehn Kilometer von Lengerich oder gar schon einen Tag vorher von Bevergern über den Hermannsweg nach Tecklenburg: Diese Möglichkeiten boten sich den Frauen. Wer nicht mehr so gut zu Fuß war, kam mit dem Bus oder mit dem Auto nach Tecklenburg.

Alle Teilnehmerinnen wurden auf der Freilichtbühne vom Projektchor, der aus dem Kirchentagschor in Ergänzung mit kdf-Frauen aus dem gesamten Bistum entstanden ist, begrüßt. Das Lied „herrlich.weiblich.pilgern“ war in Anlehnung an das Motto des Tages eigens von Chorleiterin Mechthild Schlichtmann und Barbara Bruns geschrieben und komponiert worden. An den Toren, die den Eingang zur Freilichtbühne bilden, erhielten die Pilgerinnen ein purpurnes Kreuz zum Anstecken, einen Müsliriegel und eine türkisfarbene Pilgertasche. Im Sinn der Nachhaltigkeit wurden diese Taschen aus Stoffresten vom Katholikentag in einer Behindertenwerkstatt angefertigt.

„Ich hoffe, dass Sie sie oft benutzen und dann an diesen schönen Tag zurückdenken werden“, sagte kfd-Referentin Barbara Bruns, die gemeinsam mit Judith Everding durch das Programm führte. Sie bedankten sich bei Radulf Beuleke und der Freilichtbühne: „Man hat uns angeboten, das Dach der Bühne extra eine Woche nach offiziellem Saisonende abzubauen, damit wir hier auch bei schlechtem Wetter hätten feiern können.“ Dabei war das am Samstag bei strahlendem Sonnenschein nicht nötig.

Im Rahmen eines Mitbring-Picknicks wurden in der Mittagspause Decken auf der Wiese neben der Freilichtbühne ausgebreitet, belegte Brote, Obst, Käsehäppchen und Salamistückchen ausgepackt, getauscht und gemeinschaftlich verspeist. Es herrschte eine sehr entspannte Stimmung. Darüber hinaus nutzten die Frauen die Mittagspause, um die verschiedenen Stationen der „Friedensimpulse“, die die Veranstalter rund um die Bühne aufgebaut hatten, aufzusuchen. Dort wurden unter anderem Friedenstänze versucht, Friedenstauben gebastelt, Postkarten mit Friedenssprüchen gestaltet, Gedichten gelauscht oder schlechte Wörter gegen gute eingetauscht.

kfd-Pilgertag auf der Freilichtbühne Tecklenburg 1/11 Beim Betreten der Freilichtbühne erhielten die Teilnehmerinnen ein purpurnes Kreuz zum Anstecken. Foto: Daniela Lepper

Brochterbeck, Lengerich und Bevergern waren die Pilgerinnen nach Tecklenburg gewandert. Foto: Daniela Lepper

Eine türkisfarbene Stofftasche soll die kfd-Mitglieder an den Pilgertag erinnern. Foto: Daniela Lepper

Der Projektchor begrüßte die Teilnehmerinnen mit dem Lied "herrlich.weiblich.pilgern“. Foto: Daniela Lepper

Barbara Bruns und Judith Everding führten durch das Programm. Foto: Daniela Lepper

Bei den Lieder klatschten die Frauen im Takt mit. Foto: Daniela Lepper

Groß war die Begeisterung im Publikum. Foto: Daniela Lepper

Chorleiterin Mechthild Schlichtmann und Barbara Bruns hatten das Pilgertags-Lied geschrieben und komponiert. Foto: Daniela Lepper

Aus allen Teilen des Bistums kamen die Chorsängerinnen. Foto: Daniela Lepper

Mittags wurden die mitgebrachten Gaben geteilt und gemeinsam verzehrt. Foto: Daniela Lepper

„Friedensimpulse“ gab es an verschiedenen Stationen rund um die Bühne. Foto: Daniela Lepper

Das Thema, das die Frauen darüber hinaus besonders bewegte, war die geschlechtergerechte Kirche, für die sich die kfd seit jeher einsetzt. Was sich die Frauen in Bezug auf dieses Thema wünschen, konnten sie niederschreiben und am „Wunschbaum“ aufhängen. Die Wünsche sollen aufgegriffen und an entsprechender Stelle übergeben werden.

Mit einem fröhlichen Gottesdienst, der mit vielen Liedern des Projektchors bereichert wurde, fand der facettenreiche kfd-Frauenpilgertag seinen Abschluss.