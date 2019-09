Schöne neue Welt oder Horrorvision?

Drei Frauen und zwei Männer – Organisatorin Mareike Knue ist ebenso wie Gastgeberin Ricarda von Diepenbroick stolz auf den für die Branche ungewöhnlich hohen Frauenanteil, der sich auch im Fachpublikum des Netzwerktreffens widerspiegelte.

Was sind die Trends von morgen? „Es gibt schon heute viel mehr technische Möglichkeiten, als wir ahnen“, ist Dagmar Schulte überzeugt. Es sei schade, dass viele die Augen davor verschlössen. Neyer schließt sich ihr an, wenn sie appelliert, die Chancen der Digitalisierung zu sehen, insbesondere den massiven Zeitgewinn, der durch automatisierte Abläufe entstünde.

Dieser Aspekt bringe aber auch eine Kehrseite mit sich. Denn ein Großteil der heutigen Arbeitsplätze werde mittel- bis langfristig verloren gehen, da sind sich die fünf Experten einig. Allein für den Kreis Steinfurt rechnet Birgit Neyer mit einem Wegfall von 40 Prozent der Stellen. Insbesondere Routinejobs würden der Digitalisierung zum Opfer fallen.

Welche Fähigkeiten sind für die Geschäftsleute der Zukunft von Bedeutung? Empathie nennen die Experten, ohne die nichts laufen würde. Denn zwischen den Generationen gebe es riesige Unterschiede. „Die junge Generation hat ein Anspruchsdenken entwickelt, für die muss man sich immer wieder aufs Neue interessant machen“, betont Löchte. Beim Einkaufen müssten für diese Zielgruppe Erlebniswelten geschaffen werden, ergänzt Brill.

Auch Disziplin werde Kernkompetenz bleiben, wenn durch das sogenannte Remote-Arbeiten der klassische Arbeitsplatz wegfalle, weil über den Laptop mittlerweile fast alles erledigt werden könne – egal ob im Betrieb oder in der Hängematte. Da nicht schwach zu werden und letztlich weniger zu arbeiten als eigentlich vorgesehen, sei eine Herausforderung.

Letztlich stelle es aber auch kein Problem dar, Arbeitszeiten grundsätzlich zu flexibilisieren. „Wenn jemand die Arbeit von acht Stunden in sechs Stunden erledigt, dann kann er auch gern früher nach Hause gehen.“ Dem Mitarbeiter entgegenkommen, das schaffe Loyalität.

„Früher kamen zehn Bewerber auf eine Stelle, heute ringen zehn Unternehmen um einen Bewerber.“ Individuelles Coaching für Arbeitnehmer könne diese an Unternehmen binden. Möglicherweise seien aber auch die Unternehmen selbst in ihrer heutigen Form Auslaufmodelle: „Vielleicht wird in der Zukunft nur noch wenige Monate in einem Projekt gearbeitet, bevor es dann in neuer Zusammensetzung weiter zum nächsten geht“, spekuliert Wessendorf.

Offenheit ist das Entscheidendste, da können alle fünf zustimmen. Da technische Innovationen sich nicht mehr innerhalb von Jahren, sondern von wenigen Monaten vollzögen, müsse man immer anpassungsfähig bleiben. Dabei dürfe man aber nicht seine Authentizität verlieren. „Wenn wir uns verbiegen, machen wir uns nur lächerlich und gewinnen gar nichts.“

Schöne neue Arbeitswelt oder Horrorvision also? „Wir sollten unkritischer gegenüber neuen Entwicklungen sein“, tadelt Brill die skeptische deutsche Mentalität. Und auch gesetzliche Hürden sollten nicht davon abhalten, mal etwas zu wagen. Zwar werde in Deutschland kein zweites Silicon Valley entstehen. Aber die Folgen des digitalen Wandels würden auch hier massive Umwälzungen mit sich bringen.