Tragende Säulen der Festspielstadt

Tecklenburg -

Die Symbolik der Sitzordnung, die ist Bürgermeister Stefan Streit wichtig gewesen bei der Verleihung des diesjährigen Bürgerpreises am Dienstag im Kulturhaus: Die Ehreamtlichen hatten zwischen den Tischreihen Platz genommen, von denen aus die Ratsherren und -frauen das Geschehen vor und auf der Bühne verfolgten. „Damit wollen wir zeigen, dass Sie mitten in der Gesellschaft sind“, wandte sich Streit in seiner Eröffnungsrede an die engagierten Tecklenburger.