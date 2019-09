Präsentiert wurden 14 Lieder, die den 30 Sängerinnen und Sänger im Lauf der Jahre ans Herz gewachsen sind, hieß es bei der Begrüßung.

Mit dem auch für einen Gottesdienst typischen Song „Come into his presence“ eröffnete der Chor unter der Leitung von Sven Leimann das Konzert. Es schlossen sich drei religiös geprägte Lieder an, bevor die Zuhörer beim Titel „Erile“ zum Mitklatschen und -singen animiert wurden. Sowohl für den Chor wie auch die Besucher ein sichtliches Vergnügen.

Etwas untypisch für den Chor wirkte der Song „Solour of the wind“ aus dem Disney-Film „Pocahontas“. Beim anschließenden „What a wonderful world“ begleitete neben Percussionist Dieter Eikamp der zwölfjährige Tillmann Rohlfing das Ensemble auf der Trompete. Da der Einstieg ins Lied nicht nach dem Gefallen der selbstkritischen Sänger war, wurde ein zweiter Anlauf genommen. Das Thema Freundschaft bestimmte die Texte der drei Lieder, mit denen die Pause eingeleitet wurde.

Die Unterbrechung bot bei einem Glas Sekt die Möglichkeit zu Gesprächen. Insbesondere die an den Wänden hängenden Bilder aus der Geschichte des Ensembles boten Anlass dafür.

Mit einem Medley von Melodien aus verschiedenen Projekten gab Gegenwind nach der Pause einen Vorgeschmack auf den Auftritt beim Chormusical „Martin Luther Kind“, das am 1. Februar 2020 in der Halle Münsterland aufgeführt wird. Mit zwei Klassikern der Carport-Festivals, darunter das von vielen mitgesungene „Über den Wolken“, endete ein Abend, der bei vielen Besucher Lust aufs nächste Konzert geweckt haben dürfte.