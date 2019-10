Kindern eine Freude bereiten

Wild- und Heilkräuterpädagogin Elisabeth Püning aus Leeden wertete das Ergebnis noch auf. Sie hatte durch ihre Vorträge, Ausstellungen und den Verkauf von Kräuterprodukten eine stattliche Summe im Gepäck. So konnte eine Spende in Höhe von 650 Euro an die Koordinatorin Britta Kemper überreicht werden.

„Da weiß man ja gar nicht, was man sagen soll“, sagte die Koordinatorin und bedankte sich auch im Namen ihrer Mitarbeiter. Die finanzielle Unterstützung wird für die Arbeit in der ambulanten Begleitung betroffener Familien eingesetzt. „Außerdem können wir so unheilbar kranken Kindern eine große Freude bereiten“, freut sich die Leiterin des ambulanten Kinderhospizdienstes über die Spende.