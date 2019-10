Ziel ist wie immer das Haus Prenn im Hochpustertal in den Dolomiten, Skigebiet „Drei Zinnen“. Untergebracht werden die Teilnehmer in modernen Mehrbettzimmern (Vollverpflegung).

Die zweite Skifreizeit findet vom 28. Februar bis zum 8. März statt. Auch dann ist das Ziel das Hochpustertal in den Dolomiten. Vom Haus Prenn aus werden mit dem Bus viele Pisten in den Dolomiten angesteuert. In den Osterferien bietet der Verein eine Familienfreizeit an.