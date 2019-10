Hermann Kriege wählt das Exil in Amerika

Tecklenburg -

Am Dienstag, 5. November, wird Dr. Alfred Wesselmann den Weltbürger, Demokraten und Menschenfreund Hermann Kriege zum Thema eines Vortrags machen. Der Geschichts- und Heimatverein (GHV) lädt dazu um 19.30 Uhr in das evangelische Gemeindehaus an der Walther-Borgstette-Straße ein.