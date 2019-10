Tecklenburg -

Unter dem Motto „Island – Naturwunder am Polarkreis“ lädt die Tecklenburg Touristik zu einer live präsentierten Multivisionsshow ein. Sandra Butscheike und Steffen Mender zeigen am Samstag, 30. November, ab 20 Uhr in der Remise am Wasserschloss Haus Marck ihre Bilder.