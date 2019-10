Die Interessengemeinschaft Brochterbeck lädt dazu am Sonntag, 20. Oktober, ein. Jedes Jahr präsentieren sich am dritten Sonntag im Oktober Handel und Gewerbe. Um 11 Uhr geht es los, ab 13 haben die Geschäfte geöffnet.

Da gibt es Blumen, Pflanzen und herbstliche Dekorationen zu sehen. Papierwaren und Geschenkartikel, praktische Helfer für den Haushalt oder den Garten. Die Angebotspalette ist wieder groß. Die Besucher können nach Herzenslust stöbern.

Da das Laufen auch Appetit macht, lädt die heimische Gastronomie zum Verweilen bei Kaffee, Kuchen und mehr ein. Die Messdiener werden frische Waffeln anbieten.

Die Landjugend sorgt dafür, dass auch die kleinen Besucher Spaß haben. Für sie gibt es ein Kinderkarussell und – bei gutem Wetter – auch eine Rutsche. Mitglieder des Heimatvereins bieten an ihrem Stand am ehemaligen Schuhhaus Poerschke selbst gefertigte Handarbeiten an.

Von 15 bis 17 Uhr übernimmt der Spielmannszug Frohsinn Ost (Greven) für Musik. Er zieht über Dörenther und Wechter Straße und will mit seinen stimmungsvollen Liedern gute Laune verbreiten.

Die Interessengemeinschaft hofft am Sonntag auf gutes Wetter und auf viele Besucher, auch von außerhalb. Kostenfreie Parkplätze stehen ausreichend im Dorf zur Verfügung, teilt die IG mit.